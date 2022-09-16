В зоне СВО на Украине при артобстреле погиб священник из Татарстана

В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб священник из Татарстана, настоятель храма Богоявления Господня села Исаково Зеленодольского района республики отец Анатолий.

Как сообщает "Татар-информ", батюшка погиб при массированном артиллерийском обстреле. Тело священника доставлено в Татарстан.

Отпевание отца Анатолия пройдет 18 сентября в Богоявленском храме в Исаково.

Заупокойную Божественную литургию и чин отпевания возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии. Начало литургии в 8.00. Начало отпевания в 10.30.

Напомним, что в середине июля отец Анатолий вместе с именным батальоном "Алга" отправился на учебный полигон, откуда они поехали в зону СВО на Украину.