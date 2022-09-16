СМИ: по делу финансовой пирамиды FrendeХ объявлены в розыск бывшая звезда ТНВ и ее родня

В розыск по делу финансовой пирамиды FrendeХ объявили в розыск бывшую звезду телеканала ТНВ Эльвиру Мадиярову, сообщает БИЗНЕС Online. Также разыскивают ее мужа Айдара Мадиярова и ее отца Табриза Ахтямова.

Мадияровы и Ахтямов активно продвигали в Сети пирамиду, правда, под своим собственным брендом - TabrizTeam. После того как проект перестал выплачивать деньги вкладчикам, они ненадолго ушли из соцсетей.

Сообщается, что с февраля текущего года предприимчивые родственники проживают на территории Турции.

Пока все трое объявлены в федеральный розыск, позднее их объявят в международный.