В Казани четвертые сутки разыскивают двух подростков-кадетов, которые пропали

В Казани бесследно исчезли двое 14-летних мальчиков-кадетов. О них ничего не известно с 13 сентября. К поискам подключились полиция и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Один из мальчиков худощавого телосложения, 160 сантиметров ростом, волосы у подростка черные, глаза карие. В день пропажи был одет в кадетскую камуфляжную форму, белые кроссовки или черные берцы.

Другой — нормального телосложения, ростом 175 сантиметров, волосы черные, глаза также карие. Он был одет в черную куртку, черные брюки и черные кроссовки.