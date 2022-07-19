Охотился у реки: За сексуальное насилие на двумя женщинами задержан 27-летний иностранец

В Твери 27-летнего иностранца обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Мужчина задержан, передает региональное управление СКР.

7 июля злоумышленник напал на набережной города на женщину, гулявшую с собакой. Затем он изнасиловал ее. Утром 11 июля на другой набережной мужчина намеревался надругаться над другой местной жительницей: ей повезло - преступнику помешали прохожие.

Против иностранца возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО. Его будут проверять на причастность к совершению других таких же преступлений.