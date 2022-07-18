Испортил праздник, убив гостя: Мужчина до смерти избил соседа на дне рождения бабушки

В Чистополе местный житель до смерти избил соседа. Инцидент произошел во время праздничного застолья.

36-летний мужчина отмечал с родственниками день рождения бабушки. В дом он также пригласил 62-летнего соседа и его сына. Последний на празднике не задержался и покинул его. Позже между пожилым гостем и подозреваемым произошел конфликт, во время которого оппоненты переместились на улицу. После этого гостю было нанесено несколько ударов в голову.

Потерпевший скончался в больнице на следующий день. Подозреваемого задержали - он частично признал вину. Расследование продолжается.