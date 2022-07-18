Сбил с ног, наносил удары и таскал за волосы: Парень избил свою девушку в подъезде жилого дома

В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина жестоко избил девушку на глазах у жителей многоквартирного дома. Избивавший накинулся на потерпевшую во время конфликта, спустя пару минут, как они зашли в подъезд. Видео с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «ЧП в Нижневартовске. Происшествия».

Сначала мужчина кричал на девушку, затем он начал наносить ей удары, сбивая ее с ног. Потерпевшая не раз пыталась спастись от возлюбленного - отползала в угол. Однако мужчина продолжал ее бить, хватал за волосы и тащил по полу. Издевательства длились около десяти минут, пока жительница подъезда не заметила происходящее, проходя мимо, и не вмешалась.

Молодой человек уже задержан и доставлен в отдел полиции для дачи пояснений. Оснований для его задержания не нашлось - его отпустили. Избитая девушка направлена на медэкспертизу.