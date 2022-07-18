Малышка умерла во сне: Бабушка оставила внучку внутри горящего дома

В Саратовской области 5-летняя девочка умерла в горящем доме. Там ее оставила ее 67-летняя бабушка, передает местный Следком.

К женщине в гости приехали дочь и внучка. Гости готовили шашлыки, ближе к ночи все ушли спать в дом. К тому времени пожилая местная жительница была нетрезвой: она выкурила сигарету рядом с домом и тоже ушла спать, не потушив ее.

Спустя какое-то время пенсионерку разбудил запах дыма - она встала и просто вышла охваченного пламенем здания. Ее внучка осталась внутри. Ребенок отравился угарным газом и умер.

Хозяйка сгоревшего дома признала вину. Судом ей было назначено наказание в виде года исправительных работ.