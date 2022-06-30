JUST LABLE рассказал о своей титульной коллекции

JUST LABLE – российский бренд женской одежды и аксессуаров.

Датой основания и запуска можно считать 8 марта 2022 года. Именно тогда осуществились давние мечты создательниц бренда Ярославы из Сургута и Дарьи из Санкт-Петербурга.

Дебютная коллекция включает 10 аутентичных и самостоятельных изделий. В процессе работы над картиной моделей дизайнеры вдохновлялись духом мегаполиса и дерзким характером истинной горожанки. По мнению создательниц бренда JUST LABLE, мы живем в уникальное время, когда женщина стремится к самодостаточности, к знаниям, к гармонии с собой и миром. Гедонизм с эгоцентризмом, направленные в верное русло - больше не прихоть, а норма жизни. Женщина с каждым днем более умело совмещает в себе силу, чувственность, дерзость, экспрессию, сексуальность и нежность.

Титульная коллекция JUST LABLE - это базовые вещи в технике минимализма, но при этом сложно сконструированные и комбинаторные. Это и есть олицетворение женщины нашего времени, которая идет гордо и свободно по своему городу, притягивая восторженные взгляды.

Буквально за месяцы существования у бренда появились бестселлеры: тренчкот Rokovaya и оригинальные кашеры для очков.

JUST LABLE представил свою коллекцию в рамках первой недели моды в Москве. А это многообещающее начало громкого пути. Осенняя коллекция обещает быть не менее уникальной.

Создательницы бренда следуют своей миссии: раскрывать многогранность современных женщин в новых формах и реализованных мечтах.

Бестселлеры компании: