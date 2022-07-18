Невиданные перемены: Павел Глоба назвал 3 знака зодиака, которых в июле ожидают яркие изменения

Популярный астролог Павел Глоба предсказал представителям 3 знаков зодиака крутые положительные изменения в июле 2022 года. Об этом сообщили в 2x2.su.

Овен

Родившихся под этим знаком могут ждать смена работы или места жительства. Сперва перемены могут ошарашить Овнов, однако они быстро привыкнут к ним и найдут большое количество плюсов. Представителям знака следует обдумывать каждый свой шаг: риск упустить удачу никто не отменял.

Девы

Существенные изменения для Дев начались еще со старта месяца. Переживать сильно не стоит - на все проблемы быстро найдутся решения. Также в июле Девам могут предложить что-то новое в работе. По словам Глобы, проекты не только окажутся прибыльными, но и повысят творческий потенциал представителей знака. А в конце месяца можно ожидать положительных перемен в личной жизни.

Водолей

Для Водолеев месяц запомнится новыми ощущениями: необычные знакомства, продолжительное путешествие или кадровые изменения в руководстве на работе. Звезды прогнозируют, что любые изменения пойдут родившимся под этим знаком на пользу - они "перезапустят" свою систему, откроется второе дыхание.