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Новости Казани и РТ

07:42, 15.07.2022
На трассах под Казанью объявилась шайка мошенников: просят о помощи и грабят
12:59, 04.04.2022
Чтобы казанцы перестали переходить дорогу уткнувшись в телефон, помогут только штрафы
12:33, сегодня
Ждем возвращения QR-кодов? Эксперт предрек новую вспышку коронавируса в Казани уже в ближайшее время
09:00, 13.07.2022
«ВодоходЪ» проводит День открытых дверей на теплоходе «Кронштадт» в Казани
12:18, сегодня
Бежала со всех ног: Мужчина угрожал девочке ножом, связал ей руки, похитил и удерживал в лесу
12:00, сегодня
Не видели уже три недели: В Челнах разыскивают пропавшую 44-летнюю женщину
16:32, 31.05.2022
6 живописных мест Татарстана, где вы можете прокатиться с ветерком
11:54, сегодня
Говори, смотри и экономь: билайн предлагает жителям скидку 50% на мобильную связь, домашний интернет
11:43, сегодня
Сбербанк предоставляет финансирование компании «Ак Барс Дом» для строительства ЖК «Мой Ритм»
10:42, 01.07.2022
Попробовать хотя бы раз: идеи для атмосферного завтрака
11:41, сегодня
Кричали о помощи, но захлебнулись, заключенные в машине:Авто с двумя женщинами внутри утонуло в реке
11:24, сегодня
Прижал к себе и начал целовать в губы: Мужчина начал приставать к 3-летней девочке в торговом центре
13:43, 14.04.2022
Это нужно попробовать каждому: топ экзотичных заведений Казани
11:03, сегодня
Вся наша жизнь — игра: половина россиян покупает лотерейные билеты
10:38, сегодня
То ли камни кидал, то ли стрелял из пистолета: Ночью в Казани неизвестный повредил 7 машин
14:53, 27.05.2022
В отпуск же нужно куда-то ехать: загородные клубы, базы отдыха и санатории рядом с Казанью
09:54, сегодня
Сам доехал до больницы, но не успел даже зайти: Женщина из-за долгов убила покупателя своей квартиры
09:43, сегодня
Был очень мощный грохот: В Челнах две девочки бросили пакет с водой и чуть не травмировали женщину
15:02, 27.05.2022
Штрафы, стройка и возможности: что ждет казанских дачников в 2022 году
09:17, сегодня
В Татарстане простились с 35-летним наводчиком мотострелкового отделения, погибшим на Украине
08:58, сегодня
Шансов выжить не было: При заходе на посадку столкнулись 2 самолета, все пилоты и пассажиры погибли
09:44, 11.03.2022
Импортозамещение на полную: казанцы разобрались, как сделать ремонт и обойтись без Икеи
08:55, сегодня
Прическа не понравилась: Молодого парня из-за длинных волос прямо на улице избил прохожий
08:40, сегодня
В Исполкоме Актанышского района новый руководитель - им стал Ленар Зарипов
10:47, 15.06.2022
Скидки на лечение зубов в Казани: проверенные клиники с опытными врачами
06:00, сегодня
Обернитесь: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых могут предать и подставить после 18 июля
05:00, сегодня
На территории вахтового поселка люди засняли драку между медведем и лосем
14:51, 27.05.2022
И масло поменяют, и двигатель починят: где казанцам делать ремонт, если не разбираешься в машинах
03:30, сегодня
Предсказания Ванги сбываются: В Европе началась нехватка воды и засуха
01:00, сегодня
При попытки скрыться от полицейской погони мужчина сбил двух детей
00:01, сегодня
Боль в горле и увеличение лимфоузлов может быть новыми симптомами оспы обезьян
20:00, 17.07.2022
Грозы, ливни и сильный ветер: Синоптики спрогнозировали в Татарстане на неделе неустойчивую погоду
18:51, 17.07.2022
В Татарстане пострадали два человека в аварии на трассе
18:35, 17.07.2022
Челнинку лишили прав из-за сломанного пистолета на заправке
18:16, 17.07.2022
В России хотят запретить вейпы и жидкий никотин
17:59, 17.07.2022
Медведев пригрозил Судным днем при нападении Украины на Крым
16:43, 17.07.2022
Американская певица отказалась от участия в постановке «Аида» из-за «расистского» грима Нетребко
15:38, 17.07.2022
В Татарстане на трассе пять человек пострадали при столкновении «Скорой помощи» и «Жигули»
15:22, 17.07.2022
Мужчина упал с самоката и был раздавлен Газелью
15:07, 17.07.2022
Народная артистка Татарстана Раушания Юкачева ушла из жизни на 64-м году жизни
14:43, 17.07.2022
В Казани до конца 2022 года полностью ограничат движение по улице Салиха Батыева
13:31, 17.07.2022
Везунчики июля: Глоба назвал два знака зодиака, у которых с 18 июля наступит удачный период
12:41, 17.07.2022
Украинок больше, чем румынок: Сеть притонов с гражданками Украины обнаружены в Швеции и Норвегии
12:02, 17.07.2022
Биатлонист Малиновский погиб при крушении пропавшего с радаров вертолета Robinson
11:19, 17.07.2022
Грузовой самолет украинской авиакомпании потерпел крушение на территории Греции
10:27, 17.07.2022
В Татарстане молодого мужчину затянуло течением под воду
09:59, 17.07.2022
Все-таки засыплют: Проект засыпки Казанки у «Чаши» получил положительное заключение экологов
06:30, 17.07.2022
Певцу Рикки Мартину из-за отношений с племянником грозит 50 лет тюрьмы
06:00, 17.07.2022
Новый этап: Глоба назвал два знака Зодиака, которых с 17 июля ждут потрясающие изменения в жизни
05:00, 17.07.2022
Ограбление века не удалось: 12 вагонов сошли с рельсов, есть погибшие
01:00, 17.07.2022
Нет, это же шутка?: Французы пришли в ярость от фото первого американского адмирала-трансгендера
00:01, 17.07.2022
Немецкая журналистка рассказала о зверствах киевского режима, теперь ей грозит срок в Германии
20:00, 16.07.2022
Берите с собой купальники и зонты: Синоптики прогнозируют в Татарстане жару и дождь 17 июля
19:19, 16.07.2022
У жительницы Татарстана украли более 60 тысяч рублей, когда она бронировала жильё в Абхазии
18:36, 16.07.2022
Распространяется новая зараза? В Танзании от неизвестной болезни умерли три человека
18:00, 16.07.2022
Задержан четвертый подозреваемый по делу о детской порнографии с участием девочек многодетной матери
17:19, 16.07.2022
Движение по улице Губкина в Казани ограничат с 18 июля до конца августа
16:35, 16.07.2022
Не соблюдал дистанцию: В результате столкновения автобуса с грузовиком пострадало 16 человек
15:47, 16.07.2022
Хотел обогнать фуру: Водитель Lada Granta влетел в трех мотоциклистов на трассе
15:16, 16.07.2022
Сотрудники полиции задержали участников фейкового кастинга реалити-шоу Холостяк
13:34, 16.07.2022
Офицер из Татарстана погиб во время спецоперации на Украине
13:24, 16.07.2022
Минземимущество Татарстана выставили на торги кроссовер BMW X5 за 1,5 миллиона рублей
12:39, 16.07.2022
Ирина Шейк ответила на травлю и обвинения в поддержке спецоперации на Украине из-за фото с оливье
11:56, 16.07.2022
Власти Челнов начнут изымать дачные участки под строительство Московского проспекта
10:53, 16.07.2022
Маленькая девочка в тяжелом состоянии: Задержан подозреваемый в убийстве целой семьи
10:20, 16.07.2022
Пьяный мужчина случайно вместо машины поджег сотрудника ГИБДД
08:59, 16.07.2022
В Казани аферисты обманули 45-летнюю женщину на 1 миллион рублей
06:30, 16.07.2022
Скрывает болезнь: Стали известны печальные причины отъезда Аллы Пугачевой из России
06:00, 16.07.2022
Удача ваша: Глоба назвал два знака Зодиака, которые с 17 июля могут сорвать куш в лотерее
05:00, 16.07.2022
Продюсер Сергей Галич составил список артистов-геев: некоторые имена вызывают удивление
04:30, 16.07.2022
Ребенок кричал и истекал кровью: 8-дневный ребенок попал в больницу после обрезания на дому
03:00, 16.07.2022
Она не могла сопротивляться: Анестезиолог изнасиловал беременную девушку во время экстренных родов
01:00, 16.07.2022
Знахарь Юрий Батурин десять раз хотел убить жену и пять раз собирался развестись
00:01, 16.07.2022
Нервная работа: футбольный судья умер от инфаркта прямо во время матча на стадионе
20:00, 15.07.2022
Грузчик в аэропорту украл из чемоданов пассажиров 21 миллион рублей
19:00, 15.07.2022
Журналиста и телеведущего Евгения Киселева* МВД объявило в розыск
17:03, 15.07.2022
Мужчина выпал из окна четвертого этажа торгового центра и погиб
16:24, 15.07.2022
А вы еще не выкинули маску? ВОЗ призывает вернуть масочный режим, что ждать жителям Казани
14:32, 15.07.2022
В Казани ссора соседей завершилась поножовщиной
14:12, 15.07.2022
Умер за секунду на глазах у друга: Мужчина решил запустить фейерверк со своей головы и погиб
13:58, 15.07.2022
ВТБ зачислил клиентам миллиард рублей налоговых вычетов
13:52, 15.07.2022
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13:41, 15.07.2022
Авито: поправки в закон «О рекламе» могут привести в разрушению целой отрасли
13:39, 15.07.2022
Подумайте перед тем, как выбросить: Путин подписал закон о крупных штрафах за выброс мусора из авто
13:29, 15.07.2022
«Мы чужие люди»: Сын Владимира Высоцкого не намерен мириться с вдовой Мариной Влади
13:25, 15.07.2022
Смотрите вверх: Глоба предупредил два знака Зодиака, что 16 июля они получат знак о скором богатстве
13:18, 15.07.2022
Сбер проведет в Казани конференцию «HR-день. Работа с командой в условиях турбулентности»
13:14, 15.07.2022
Шанс выжить был: в Татарстане иномарка вылетела в кювет, погибла женщина-водитель
13:06, 15.07.2022
В мэрии Казани подвели неутешительные итоги ночного ливня
11:40, 15.07.2022
Позвонил маме весь в слезах: В санатории подростки толпой две недели избивали ребенка
11:00, 15.07.2022
Пришел рыбачить и ужаснулся: На озере под Челнами всплыл труп неизвестного мужчины
09:58, 15.07.2022
Ребенок в коме, состояние тяжелое: 6-летний мальчик захлебнулся в бассейне, пока мать отвлеклась
09:41, 15.07.2022
Пытались угнать или просто наживиться? В Челнах две девушки на парковке пытались вскрыть автомобили
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03:00, 15.07.2022
Зверски избивали 4 часа: Трое мужчин насиловали девушку, пока ее парень умирал в страшных муках

Говори, смотри и экономь: билайн предлагает жителям скидку 50% на мобильную связь, домашний интернет

18.07.2022, 11:54 prokazan.ru

билайн запустил выгодное летнее предложение: тариф «Для тебя и дома 2» за полцены. Абонентская плата со скидкой будет действовать первые 3 месяца с момента подключения. В тарифный план включены мобильная связь, проводной интернет и ТВ. За всё это можно платить одним счётом и не думать об оплате услуг по отдельности. К тому же, вместе получается дешевле.

За 500 рублей в месяц*, с учетом скидки, абоненты получат более 190 ТВ-каналов, домашний интернет на высоких скоростях, 50 гигабайт мобильного интернета, которых может хватить, например, на прослушивание нескольких тысяч музыкальных треков, 2000 минут и 300 SMS. Также в тариф включена подписка viju на фильмы для всей семьи в онлайн-сервисе билайн тв на 2 месяца**. Интерактивное ТВ можно смотреть на разных устройствах и в любой комнате, где есть доступ к интернету, ведь оно доступно для разных интерфейсов.

Кроме того, тариф «Для тебя и дома 2» даёт возможность позаботиться о родных и близких: минутами и SMS можно поделиться с родственниками, детьми или друзьями, если подключить платную услугу «Дели всё» (можно подключить до двух дополнительных номеров). Звонки между подключенными номерами не расходуют пакет включённых в тариф минут и остаются бесплатными даже после его исчерпания. Можно оставаться на связи, не беспокоясь об абонентском балансе, и платить по тарифу, экономя своё время.

Воспользоваться предложением можно с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции доступна по адресу.

*С 4 мес. – 1000 руб./мес. для новых абонентов тарифа «Для тебя и дома 2» в Республике Татарстан при технической возможности подключения. Условия могут отличаться в зависимости от региона подключения. Участник может принять участие в акции только один раз по одному адресу подключения.

**далее – 199 руб./мес., билайн тв (12+)

 

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00:01, 16.07.2022
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Вот так отдых: в санатории группа подростков жестоко избивала детей две недели
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Неисправность заметили прямо во время полета: Вертолет с детьми вынужденно сел прямо на вулкан
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Таких гостей точно не ждали: Павлин сбежал из зоопарка и залетел на балкон квартиры пятиэтажки
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Поставили на уши весь город: Сестры 14 и 16 лет сбежали из дома
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Кадыров возглавил ТОП-100 самых влиятельных мусульман России: а где Минниханов?
10:51, 08.07.2022
13-летнего подростка убило во время подготовки к дискотеке - хотел быть диджеем
10:37, 08.07.2022
Отыгралась не на любовнике, а на его жене: Женщина слила в Интернет интимные фото супруги знакомого
08:31, 08.07.2022
Российский президент Путин предложил Западу попытаться победить Россию на поле боя
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Для них нет ничего святого: 47-летний мигрант с приятелем изнасиловали 5-летнюю девочку
06:30, 08.07.2022
Шокирующее признание: Названо имя виновного в смерти Юры Шатунова
05:00, 08.07.2022
Троих хоккеистов КХЛ уличили в поддельных военных билетах: возбудили уголовные дела
01:00, 08.07.2022
Мужчина купил мебель и нашел в ней записку с мольбой о помощи: Помогите, держат в рабстве
00:01, 08.07.2022
Нигерийцы собрались на криминальный сходняк, чтобы поделить между собой российский регион
19:52, 07.07.2022
Увел в лес и надругался: Бомж-педофил изнасиловал 9-летнего мальчика
19:27, 07.07.2022
Придавило моментально: На минивэн упал автокран - двое умерли, как минимум, двое пострадали
19:00, 07.07.2022
Погодный кошмар: синоптики рассказали, каким будет август и чего ждать от погоды
17:10, 07.07.2022
Скоростной поезд сбил троих человек: погиб ребенок
16:52, 07.07.2022
Украинский нацбатальон «Кракен» отказался выполнить приказ своего командования
16:41, 07.07.2022
Скорую ждали почти час - помощь так и не подоспела: 9-летний мальчик умер, упав с велосипеда
15:30, 07.07.2022
12-летнюю девочку изнасиловали, убили и выкинули в коллектор: Подозреваемый в международном розыске
15:11, 07.07.2022
Ударили ножом не менее 15 раз и оставили умирать в ванной: 18-летняя девушка была зверски убита
12:43, 07.07.2022
Полицейский вместе с семьей пять часов пытал пенсионерку, пытаясь заставить ее подарить им квартиру
12:33, 07.07.2022
В подвале городской больницы нашли сгнивший труп неизвестного
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09:39, 07.07.2022
Локоны на продажу: на 11-летнюю девочку на улице набросились и отрезали роскошные волосы
09:13, 07.07.2022
Украинский боец кунг-фу собирался устроить международный теракт
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Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью