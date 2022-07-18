Сбербанк предоставляет финансирование компании «Ак Барс Дом» для строительства ЖК «Мой Ритм»

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк совместно с компанией «АК БАРС Девелопмент», работающей под брендом Ак Барс Дом подписали соглашение о реализации проекта строительства новой очереди популярного в Казани жилого комплекса «Мой Ритм». Финансирование строительства ведется с применением эскроу-счетов, объем предоставленной кредитной линии Сбербанка составил более 4 млрд рублей.

В проект новой очереди ЖК «Мой Ритм» входит строительство 2 корпусов отделенных от оживленной трассы проспекта А. Камалеева площадью с зеленым сквером. Объекты строительства расположены в месте, со сформировавшийся инфраструктурой и рядом с удобными транспортными развязками и будущей станцией метро.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Татарстанское отделение Сбера традиционно выступает одним из основных финансовых партнеров строительной отрасли в республике. Мы рады стабильно высоким результатам сотрудничества с нашим надежным партнером девелоперской компанией «Ак Барс Дом». Совместно мы продолжаем работать над важной задачей по улучшению качества жизни татарстанцев и финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов».

Илья Лекарев, заместитель генерального директора ООО «АК БАРС Девелопмент»:

«Мы считаем Сбер стратегически важным партнером по ряду направлений и рады продолжить сотрудничество в рамках финансирования наших долгосрочных проектов комплексного освоения территорий таких как «Мой Ритм» и «Светлая долина». В данных жилых комплексах при финансовом участии банка мы планируем в ближайшее время возвести почти 138 тыс. квадратных метров. Уверены, что подписанное соглашение еще больше укрепит наши партнерские отношения, и поможет обеспечить тысячи татарстанцев качественным и современным жильем, соответствующим самым высоким стандартам».