Сам доехал до больницы, но не успел даже зайти: Женщина из-за долгов убила покупателя своей квартиры

В Красноярском крае 44-летний мужчина скончался у дверей больницы. Ему не хватило немного времени, чтобы получить первую помощь после ножевого ранения. По подозрению в убийстве задержана 60-летняя местная жительница.

Стало известно, что в 2021 году за неуплату кредитов ее квартира была выставлена на торги. В сентябре того же года жилье приобрел покойный, однако по просьбе прежней хозяйки он разрешил ей пожить в нем какое-то время.

16 июля текущего года женщина назначила мужчине встречу, чтобы снова продлить проживание. Встреча состоялась в салоне автомобиля. Туда подозреваемая пришла в заранее заготовленным ножом. Разговор перешел в конфликт, в ходе которого сидевшая на заднем сиденье женщина достала нож и не менее двух раз ударила сидевшего за рулем мужчину в область грудной клетки слева и область шеи слева, передали в местном Следкоме.

Водитель рванул в больницу. Добравшись туда, он смог лишь выйти из автомобиля и сделать несколько шагов. Затем он упал и умер. В это время женщина успела скрыться. Однако позже ее задержали, теперь решают вопрос о заключении её под стражу, передает ИА REGNUM.