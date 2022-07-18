В Исполкоме Актанышского района новый руководитель - им стал Ленар Зарипов

В Актанышском районе избрали нового руководителя исполнительного комитета. Местные депутаты проголосовали за Ленара Зарипова. Ранее, с 22 июня, он исполнял обязанности данной должности.

Напомним, кандидатуру Зарипова выдвинули после отставки главы района Энгеля Фаттахова на фоне происшествия в Актаныше со спиленным крестом на могиле мужчины.

Ради новой должности Ленар Зарипов отказался от депутатского мандата в горсовете Набережных Челнов. Также до переезда в Актаныш он трудился на посту директора филиала «Сетевой компании» – «Дирекции строящихся объектов».