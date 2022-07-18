При попытки скрыться от полицейской погони мужчина сбил двух детей

Пьяный мужчина за рулем автомобиля пытался скрыться от полицейской погони, в результате сбил двух детей. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Говорит Москва».

Инцидент произошел в Нижегородской области в городе Бор. 63-летний мужчина наехал на велосипедистов, пытаясь скрыться от полиции.

Сообщается, что от полученных травм на месте погиб 11-летний мальчик, а ребенок 9 лет был госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель задержан, а по факту правонарушения возбуждено уголовное дело.