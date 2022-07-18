Боль в горле и увеличение лимфоузлов может быть новыми симптомами оспы обезьян

Увеличение лимфоузлов и боль в горле может указывать на заражение оспой обезьян. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на URA.ru

В интервью изданию врач педиатр Сергей Токарев заявил, что главными симптомами оспы по-прежнему остаются симметричная сыпь и лихорадка.

«Боль в горле при оспе обезьян может возникать на фоне повышения температуры, общего интоксикационного синдрома и может быть связана с воспалительными процессами в регионарных лимфоузлах — шейных и подчелюстных», — сказал Токарев.

Сыпь появляется поэтапно, на коже появляются пятна и пузырьки, а затем пустулы и корочки.

Напомним, заражение происходит при долгом и тесном контакте с зараженным, в основном инфицирование происходит половым путем, реже воздушно-капельным путем.