Медведев пригрозил Судным днем при нападении Украины на Крым

Дмитрий Медведев пригрозил Судным днем для всех, кто примет участие в нападении на Крым, если Украина решится воплотить угрозы в жизнь. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

«В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию», — предупредил он.

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в случае, если Запад передаст Киеву обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и М270, они смогут нанести ракетные удары по Крыму. В свою очередь, Алексей Арестович и вовсе рассказала о планах напасть на Крымский мост.