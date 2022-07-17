Везунчики июля: Глоба назвал два знака зодиака, у которых с 18 июля наступит удачный период

Известный астролог и публицист Павел Глоба рассказал, что вторая половина июля станет по-настоящему удачной для двух представителей зодиакального круга. И это фантастическое везение продолжится до конца месяца.

Весы

Вы, Весы, можете сами управлять своей удачей и решить в какой сфере сейчас везение не помещает. Достаточно мысленно сосредоточиться на проблеме и ее решении. Ведь повезти вам может в любой сфере, в любви, финансах, в работе и деловых вопросах. Уже с 17 июля вам будут даны шансы Вселенной и звездами, которые не стоит упускать. Забудьте о нерешительности, прекратите все обдумывать тысячу раз, просто будьте уверены и решительны в своих решениях. Таким образом, у вас все шансы получить все, что вы хотите.

Рыбы

Вас ждет везение в финансовой сфере уже с 17 июля и до конца месяца. Если вы укротите жажду свою к транжирству, то сможете решить много финансовых проблем, а также отправится в давно запланированный отдых или покупку необходимого. Как отметил Глоба, вы, Рыбки, сможете в этот период наладить много полезных контактов, а одиноких ждет судьбоносная встреча со своей половинкой.