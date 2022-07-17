Биатлонист Малиновский погиб при крушении пропавшего с радаров вертолета Robinson

Сегодня, 17 июля, был найден пропавший вертолет Robinson, который потерпел крушение на Камчатке, пилот и двое пассажиров погибли.

По сообщению источника ТАСС, тела уже обнаружены.

«На месте падения вертолета обнаружены тела троих погибших», — сообщил источник ТАСС.

Как сообщает РЕН ТВ, на борту находились Зоя Кайгородова и Сергей Колесник, а управлял вертолетом бывший член сборной по биатлону 25-летний Игорь Малиновский.

По информации, Малиновский и его семья имели бизнес, а именно осуществление туристических полетов на вертолете на территории Камчатки.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что вертолет нашли обгоревшим.