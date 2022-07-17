Грузовой самолет украинской авиакомпании потерпел крушение на территории Греции

Грузовой самолет семейства "Ан" украинской авиакомпании разбился в Греции, летя из Сербии в Иорданию, сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По информации агентства, на борту воздушного судна находились лишь члены экипажа, пассажиров не было.

Пилот запросил разрешение совершить аварийную посадку в аэропорту Кавалы по причине отказа двигателя. Однако он не долетел и пропал с радаров. Самолет обнаружили возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Пожарные приступили к тушению охваченного пламенем самолета, который разбился над на кукурузным полем. Причины отказа пока неизвестны.