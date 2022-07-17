Ограбление века не удалось: 12 вагонов сошли с рельсов, есть погибшие

Сегодня, 16 июля, 12 вагонов поезда сошли с рельсов из-за попытки ограбления, пишет Газета.ру со ссылкой на местное издание «Тульская пресса».

Грабитель погиб. По предварительной версии правоохранителей, один из кусков металла, который пытался украсть злоумышленник, упал на железнодорожный путь и попал под колеса состава, сообщает Telegram-канал Baza. Это и была причина аварии на путях.

Сейчас движение поездов на участке «Узловая-3 — Жданка» временно приостановлено. Пассажирские поезда № 479 «Санкт-Петербург – Сухуми» и № 148 «Адлер – Мурманск» теперь задерживаются в пути. На место направлен восстановительный поезд со станции Узловая.