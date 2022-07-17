Нет, это же шутка?: Французы пришли в ярость от фото первого американского адмирала-трансгендера

Twitter просто взорвался после публикации фотографии первого американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин и ЛГБТК-активиста, занимающего должность заместителя помощника секретаря в Управлении ядерной энергетики США, Сэма Бринтона, которые приехали на прием во французском посольстве в честь Дня взятия Бастилии. Французские пользователи этой платформы резко отреагировали, раскритиковали и высмеяли американских госслужащих. Об этом сообщает РИА Нововсти.

"Нет, наверное, это какая-то шутка! Я отказываюсь в это верить…можно вопрос, это ведь фейк?" — написал Bickle.

Другой пользователь ужаснулся и подметил, что у одной из ведущих держав может пойти что-то не так. Ведь на посту президента слабоумный, а на ключевых должностях шуты.

"Это фотошоп, не так ли? Просто успокойте меня, пожалуйста", —поддержал JDNPierre.

"Наглядная инструкция, как дискредитировать себя в глазах всего мира", — подчеркнул Delois florine.

А пользователь Athenais заключил, что это признак того, что мы достигли дна, теперь нам остается с него лишь подниматься.