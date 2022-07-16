Задержан четвертый подозреваемый по делу о детской порнографии с участием девочек многодетной матери

Сегодня, 16 июля, был задержан четвертый подозреваемый в деле о насилии и съемке детской порнографии с тремя девочками в Санкт-Петербурге. Им оказался 49-летний житель Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее были задержаны 43-летняя мать трех девочек, а также 51-летний мужчина и 71-летний пенсионер, который ранее был судим за аналогичное преступление. Сейчас для нового фигуранта дела избирают меру пресечения.

Напомним, женщина со своими соучастниками на протяжении трех лет, с августа 2018 по сентябрь 2021 года, систематически насиловали дочерей обвиняемой (2007, 2008 и 2010 годов рождения), а также производили фото- и видеосъемку девочек в целях изготовления порнографических материалов.

По факту возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас следователи продолжают разыскивать участников этого преступления.