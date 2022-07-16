Маленькая девочка в тяжелом состоянии: Задержан подозреваемый в убийстве целой семьи

Сегодня, 16 июля, следственный комитет сообщил, что был задержан подозреваемый в убийстве четырех человек в Ростовской области. Об этом сообщает Известия со ссылкой на СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.

По сообщению ведомства, подозреваемым в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки оказался 36-летний местный житель. В скором времени он будет допрошен сотрудниками следственных органов.

По данным издания, накануне в квартире в городе Новошахтинске были обнаружены тела четырех человек, среди которых был ребенок. Семья была расстреляна. Также была найдена маленькая девочка с огнестрельным ранением, которую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Жертвами расстрела стали супруги Светлана и Владислав Беляевы, сестра Светланы Ольга и ее маленький сын.

По факту массового убийства было возбуждено уголовного дело.