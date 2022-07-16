Пьяный мужчина случайно вместо машины поджег сотрудника ГИБДД

В Башкирии сотрудники ГИБДД остановили мужчину, который в последствии хотел поджечь машину, где при попытке помешать ему пострадал полицейский, сообщает РиаНовости со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в Кугарчинском районе. Сотрудники остановили машину и попросили мужчину сидевшего за рулем пройти тест на алкогольное опьянение. Он отказался. В результате выяснилось, что он лишен водительских прав. Когда инспекторы начали составлять протокол, мужчина достал из багажника канистру с бензином и принялся поливать свою машину.

"Полицейские предприняли попытку предотвратить потенциально опасные действия. Один из инспекторов смог забрать емкость, однако горючее разлилось ему на руки и одежду. Водитель в это время поджег бензин зажигалкой. В результате лейтенант получил серьезные ожоги. В срочном порядке он был госпитализирован", - рассказала Волк.

Сейчас мужчина задержан и доставлен в отделение полиции. Ему грозит лишение свободы до 20 лет. Так как возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".