В Казани аферисты обманули 45-летнюю женщину на 1 миллион рублей

45-летняя жительница Казани поверила телефонным мошенника и потеряла более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

Инцидент произошел 13 июля. Пострадавшей позвонил мужчина и представился банковским сотрудником и сказал, что мошенники пытаются получить доступ к ее мобильному приложению. При этом сказал ей, что необходимо открыть новые счет и перевести деньги, чтобы не потерять все свои сбережения.

Далее ей позвонил уже другой человек, который уже представился сотрудником правоохранительных органов, который уведомил жительницу Казани, что возбуждено уголовное дело из-за утечки персональных данных. В итоге поверив злоумышленникам, она выполнила все указания и первела 1 миллион 17 тысяч рублей.

Женщина и обратилась в полицию, поняв, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Недавно сообщалось, что в Нижнекамске у пенсионерки мошенники украли 4,5 миллиона рублей.