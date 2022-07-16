Удача ваша: Глоба назвал два знака Зодиака, которые с 17 июля могут сорвать куш в лотерее

Меркурий с 17 июля будет оказывать сильное влияние на два знака Зодиака, и их представители смогут сорвать крупный куш, попробовав свои силы в лотереях, конкурсах, розыгрышах призов. Вероятность их выигрыша будет максимально высокой в период с 17 по 20 июля, считает советский и российский астролог Павел Глоба.

Весы

Весам удача улыбнется широко и щедро. Купленный лотерейный билетик, вероятно, окажется счастливым. Деньги так и потекут в руки представителя знака. Особенно удачными могут быть жилищные лотереи. Чтобы удачу не спугнуть, Глоба рекомендует Весам в период повышенной вероятности финансового везения не быть жадными: делитесь с близкими, радуйте друзей, помогайте тем, кому нужна помощь, и Вселенная отблагодарит вас.

Водолей

Водолей не только будет удачлив в лотереях и розыгрышах, он в этот период под воздействием Меркурия начнет получать деньги откуда не ждал. Неожиданные источники финансов станут приятным дополнением. Глоба советует представителям знака четко соотносить свои возможности и свои желания, не тратить лишнего, тогда полученных средств хватит на исполнение заветной мечты.