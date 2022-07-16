Продюсер Сергей Галич составил перечень российских артистов, которые придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации. В этот перечень попал и король российской эстрады Филипп Киркоров, которого в последнее время частенько стали подозревать в нездоровой симпатии к мужчинам.

Некоторые имена в перечне Галича вызывают удивление. Например, там внезапно оказались актеры Максим Аверин и Олег Меньшиков.

В список артистов с нетрадиционной ориентацией попали певцы Дима Билан, Сергей Лазарев, Николай Басков и Митя Фомин, о большинстве из которых ходили подобные слухи. Продюсер добавил в перечень актера Данилу Козловского, а также телеведущих Андрея Малахова и Александра Олешко.