Знахарь Юрий Батурин десять раз хотел убить жену и пять раз собирался развестись

Семья Юрия и Ирины Батуриных считается образцовой. Однако в тихом омуте обычно водится всякое. На почве тяжелых конфликтов Батурины не раз могли расстаться, рассказав в интервью сам Юрий.

"Если вы думаете, что я не хотел ее убить, то не правы… Хотел раз десять. Если думаете, что не хотел развестись, так за 25 лет, как минимум, раз пять! Первые десять лет у нас были такие отношения, что все спрашивали: „А сколько вы женаты?“. Было ощущение, что у нас медовый месяц. Но потом все немножко трансформируется, меняются приоритеты, в ее жизни появился другой мужчина, более важный, чем я, это наш сын", — разоткровенничался Батурин в интервью Womanhit.

Юрий отметил, что жену считает отличной мамой. Именно за это он научился ее ценить и уважать. При этом актер не может ответить, любит ли вторую половинку, но точно знает, что жизнь без нее не будет той же.

Карьера Юрия Батурина началась в 2005 году. Его можно увидеть в картинах: «Золотая теща», «Знахарь», «Морской патруль», «Метод Лавровой» и других кинолентах.