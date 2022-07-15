Грузчик в аэропорту украл из чемоданов пассажиров 21 миллион рублей

Полиция задержала грузчика аэропорта "Шереметьево", который украл из чемоданов пассажиров 21 миллион рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, при погрузке багажа мужчина вскрыл чемоданы пассажиров рейса Москва-Бишкек. Из одного из них он украл 10 миллионов рублей, из другого – 11 миллионов. Грузчика задержали по горячим следам. Во время досмотра он выдал украденные деньги, которые прятал под майкой.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража - ред.). Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - отметила Волк.

Полиция устанавливает личности сообщников грузчика и их возможную причастность к аналогичным преступлениям.