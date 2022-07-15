В Казани ссора соседей завершилась поножовщиной

В Казани на улице Арбузова запутанные отношения соседей закончились поножовщиной. По слова м очевидцев, соседи поссорились и быстро перешли от слов к делу - началась драка. В руках одного из мужчин оказался нож, он применил его против оппонента.

Примечательно, что изначально поссорились мужчина и женщина. Нетрезвый местный житель повздорил с 39-летней соседкой. Женщине на помощь пришел ее сын и его друг, они побили пьяного соседа палкой. Тот сбегал на кухню и взял нож.

По данным "Татарстан-24", обошлось без тяжелых травм.

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан отметили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.