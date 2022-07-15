Подумайте перед тем, как выбросить: Путин подписал закон о крупных штрафах за выброс мусора из авто

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств, документ уже опубликован на портале правовой информации, и ознакомиться с ним могут все желающие.

Закон устанавливает административную ответственность за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления, предусмотрен штраф для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Если нарушение будет повторным, то штраф удвоится, а транспортное средство может быть конфисковано.

Если же нарушение осуществляется с использованием грузовых авто, тракторов, то штрафы для граждан составят от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 120 тысяч рублей.

За повторное совершение правонарушения предусматривается штраф для граждан от 60 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 до 100 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без таковой, для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без таковой.