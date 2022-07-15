«Мы чужие люди»: Сын Владимира Высоцкого не намерен мириться с вдовой Мариной Влади

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий рассказал, что у него после смерти отца возник конфликт с вдовой Мариной Влади, сообщает teleprogramma.pro.

В 1980 году после смерти известного музыканта Никита и Марина Влади нормально общались, но постепенно доброжелательность друг к другу исчезла. По словам Никиты, случилось сразу несколько ссор. Одна - из-за памятника на могиле певца. Вторая - из-за содержания книги, написанной Мариной.

"В ней она очень резко и несправедливо написала о нескольких людях, в том числе и о моей семье. Она — человек резкий и эмоциональный. Многие вещи написала с чужих слов. Она жила в другом мире и многого из того, что происходило здесь, с нами, не могла понять", - рассказал Никита Высоцкий.

Никита заявил, что обиды на Влади не держит, но мириться с ней не собирается.