Смотрите вверх: Глоба предупредил два знака Зодиака, что 16 июля они получат знак о скором богатстве

Советский и российский астролог Павел Глоба заявил, что 16 июля будет днем откровений, знаков от Вселенной и важных подсказок. Но не для всех, а для тех, в чье созвездие входит в ближайшие сутки Уран. Влияние его обострит интуицию и покажет путь к материальному процветанию двум знакам Зодиака.

Телец

Тельцам астролог советует 16 июля чаще смотреть на небо. Если увидите солнце, выходящее из-за туч, то это - признак скорого богатства. Также будет благоприятно попасть под дождь. Если же на небе Тельцы заметят серое облако или увидят молнию, то это знак того, что с деньгами они обращаются неправильно, пора научиться экономить и распределять финансовые потоки грамотно. Благоприятный финансовый период для Тельцов, считает Глоба, продлится до конца месяца - за это время можно очень многое успеть.

Рак

Для Раков 16 июля - день важный. Именно в этот день должен решиться некий запутанный вопрос, который долгое время тормозил рост доходов Раков. Можно сказать, считает астролог, что с этого дня начнется белая полоса в материальных вопросах представителей знака. Вселенная также пошлет подсказки Ракам: им стоит обратить внимание на животных. Если они тянутся к вам, не пугаются, не убегают в этот день, то и деньги скоро пойдут вам в руки бурным потоком.