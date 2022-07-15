Я не такой: певец Сергей Пенкин впервые высказался о своих романах с мужчинами

Певец Сергей Пенкин, о котором часто и долго говорили как об артисте нетрадиционной сексуальной ориентации, впервые сделал по этому поводу заявление.

В интервью Алене Жигаловой, которое опубликовано на YouTube-канале Super, он рассказал, были ли у него отношения с мужчинами.

"Нет. А почему должны быть? <…> Я как-то об этом даже и не думал", - сказал Пенкин.

Далее он отметил, что у него был долгий и красивый роман с украинской телеведущей Владленой Пономаренко, однако жениться на ней артист не смог. Причиной расставания стало большое расстояние: вдалеке друг от друга звезды не смогли сохранить отношений.