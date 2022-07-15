Стало известно, сколько миллиардов рублей потребуется на оздоровление реки Волги в Татарстане

В Татарстане до 2024 года будет выделено 18 миллиардов рублей на оздоровление Волги. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков.

"Одним из ключевых и капиталоемких федеральных проектов в рамках нацпроекта является "Оздоровление Волги". Его цель - улучшить экологическое состояние главной водной артерии страны, сократив объем загрязненных сточных вод", - сообщил министр.

На эти средства планируется построить и реконструировать 13 очистных сооружений. Будут ликвидирована два объекта накопленного экологического вреда.