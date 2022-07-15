В Татарстане шквальный ветер обрушил линию электропередач, сорвал крыши и погубил урожай

В Татарстане шквальный ветер сорвал крыши, погубил урожай и обрушил линию электропередач. Разгул стихии нанес большой ущерб Тукаевскому районе РТ.

В Малой Шильне вследствие непогоды пострадали жильцы многоквартирного дома, сообщает "Татарстан-24". Сорванной с соседнего участка крышей разбило газовую трубу, сломало водосток и перекосило забор.

Здесь же повредило линию электропередач: из-за порывистого ветра сильно наклонило столб. От непогоды также пострадали дачники из садовых обществ «Весна-2», «Бриз», «Прибрежный». Они лишились не только урожая, но и бытовой техники - холодильники, микроволновки и прочие полезные вещи вышли из строя.