«Какая разница, на ком зарабатывать?» : оскорбивший россиян Макаревич даст концерт в Казани

Андрей Макаревич, не раз нелицеприятно отзывавшийся о РФ и россиянах после начала спецоперации на Донбассе, решил дать концерты в стране, которую поливал помоями.

Он сейчас живет в Израиле, но заработать, судя по всему, решил на россиянах.

На сайте группы "Машина времени" появилось уведомление о глобальном туре. Коллектив вместе с Макаревичем намерен дать концерты: в сентябре группа поедет в Пермь, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и Уфу. В октябре даст концерты в Москве, Казани, Пензе, Саратове и Волгограде.

Также Макаревич решил дать концерты на Украине. В ноябре в планах - Одесса, Харьков, Львов и Киев.

Состоятся ли все мероприятия, пока неизвестно. Не исключено, что в связи с политической обстановкой в мире группе откажут в проведении концертов в той или иной стране.