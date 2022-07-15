В Казани две подруги-школьницы пытались свести счеты с жизнью

В Казани на улице Петербургской накануне вечером удалось предотвратить двойную трагедию. Молодой человек обратился в полицию и сообщил, что поссорился с подругой - ученицей 8 класса. Она заявила ему, что собирается покончить с собой. А компанию ей согласилась составить ее подруга, тоже восьмиклассница.

Подруга воспитывается отцом, ее мать состоит в секте, и девочка с ней не общается.

На место происшествия, которое указал заявитель, поспешили сотрудники полиции. Им удалось обнаружить девушек. Одна из них подавала признаки жизни. Состояние второй пострадавшей выясняется.

"Следствие проверяет причины происшествия", - сообщили в СУ СКР Татарстана, цитируют "Пруфы".