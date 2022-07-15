В «Школе 21» прошла защита проектов по цифровой трансформации

Накануне в бесплатной школе программирования Сбера «Школе 21» состоялась защита проектов в сфере цифровой трансформации, представленных заместителями руководителей исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов.

С декабря прошлого года они проходили подготовку по программе СберУниверситета «Цифровая трансформация (уровень CDTO)». Команды разработали и представили 10 групповых межотраслевых проектов, посвященных цифровой трансформации различных секторов государственного управления и экономики.

Большое внимание было уделено цифровизации сферы ЖКХ. Были представлены стратегии цифровизации балансовых муниципальных комиссий, транспорта, проект «цифрового кладбища», система онлайн-голосования в многоквартирных домах, идеи по развитию системы «Безопасный город» и доступной среды, системы фиксации инцидентов в сфере ЖКХ, цифровая модель учета коммунальных расходов.

Айрат Хайруллин, Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

«Система госуправления сегодня становится все более цифровой, требования к кадрам постоянно растут, поэтому подобные программы очень востребованы. «Цифра» - это новая форма грамотности, знания в области цифровой трансформации - требование времени, без них невозможно успешное развитие. Все прошедшие обучение сегодня работают с цифровыми проектами. Решая кейсы в рамках обучения в СберУниверситете, они получают новые управленческие компетенции и навыки, необходимые для внедрения современных сервисов. Именно эти люди будут руководить процессами цифровой трансформации в Татарстане».

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«В рамках обучения представители органов власти республики поэтапно погрузились в процессы цифровой трансформации, узнали какие организационные мероприятия необходимо провести для полноценной работы оптимизации процессов и эффективного взаимодействия с населением и бизнесом. Я очень рад, что в год цифровизации Татарстана мы совместно проводим обучающие и развивающие мероприятия, как для представителей власти, так и для населения в целом».