СберПрайм - подписка, которая экономит время

Подписки на различные сервисы плотно входят в нашу жизнь, позволяя приобретать товары и услуги, не выходя из дома. Заплатив один раз за определенные услуги, можно прилично сэкономить. Около двух лет назад на рынке подписок появился новый продукт от Сбера, объединяющий в себе сервисы от домашнего кинотеатра до доставки еды - это подписка "СберПрайм".

Светлана Осеева подключила подписку почти восемь месяцев назад и готова поделиться своим впечатлением об использовании "СберПрайм": удобна ли подписка, какие сервисы в ней понравились больше всего.

"Раньше я ни разу не пользовалась подписками. Когда пришла в офис Сбербанка получать карту после перевыпуска, консультант мне рассказал о подписке СберПрайм. Я удивилась, что она сразу на несколько сервисов: в нее входят и фильмы в онлайн-кинотеатре, и музыка, и облачное хранилище на 30 Гб, и сотовая связь СберМобайл, а также доставка товаров из СберМегаМаркета и что-то еще, чего я даже не запомнила. Я решила попробовать и оформила подписку сначала на пробный период.

Прежде всего мы с семьей оценили и распробовали онлайн-кинотеатр Okko. Сразу же установили его на несколько устройств и теперь не спорим, что смотреть или устраиваем совместный просмотр семейных фильмов, благо там есть такие подборки.

Полюбилась нам и доставка продуктов из СберМаркета - курьеры доставляют продукты из гипермаркетов Лента, Ашан и Метро, а также покупка товаров на СберМегаМаркете, у них бесплатная доставка, и если покупать товары по акции и списывать бонусы СберСпасибо, то получается хорошо экономить семейный бюджет. Раньше я не любила покупать в интернет-магазинах или пользоваться доставкой продуктов на дом - любила сама походить по магазину, присмотреться, примерить. А сейчас вдруг поняла, как много времени и сил можно сэкономить. Раньше, как выходные - обязательно в торговый центр. Пока доехали, припарковались, несколько часов в магазине, потом обратно - полдня проходит. Лучше с семьей на лыжах сходить или в бассейн.

А вот облачное хранилище Диск отдала дочери под хранение презентаций и видеоклипов, она начала этим увлекаться. Ребенок счастлив.

Так что я ни разу не пожалела, что оформила подписку. СберПрайм для нашей семьи стал незаменимым помощником, который не только экономит бюджет, но и дает возможность тратить свое время на более важные вещи - общение друг с другом, совместные поездки или просто вечера в кругу друзей".

Напомним, что в подписку СберПрайм входит более 10 различных сервисов, в числе которых доставка готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, музыка, облачное хранилище, мобильная связь и так далее. Узнать подробную информацию о сервисах, входящих в СберПрайм, а также оформить подписку можно на сайте или в любом отделении Сбера.