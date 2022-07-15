Эхо бандитских 90-х: строители во время рытья котлована нашли в земле останки нескольких человек

В московском районе Ростокино строительная бригада во время рытья котлована случайно нашла закопанные в земле человеческие черепа и кости. На место вызвали полицию, сообщает Telegram-канал SHOT.

Останки нескольких человек обнаружились за старой кирпичной кладкой в котловане на глубине около полутора метров. Предположительно, они принадлежали троим людям. Найдены три черепа, десятки костей.

Прибывшая на место полиция осмотрела находку и пришла к выводу, что в котловане были захоронены не менее трех человек. По предварительным данным, кости пролежали в земле не меньше 20 лет. Личности захороненных людей будут устанавливать.