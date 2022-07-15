Отец Киркорова Бедрос сдал Пугачеву с потрохами и рассказал о ее болезни

Отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров со свойственной старикам прямотой заявил, что ничего плохого в отъезде из РФ Аллы Пугачевой не видит, ведь ей нужно лечение, она, по словам Бедроса Киркорова, больна. По данным ctnews.ru, не политика, а болезнь заставила Примадонну уехать из России туда, где ей более эффективно могут помочь врачи.

"Она сказала: "Мы имеем право уехать в другую страну и лечиться там. Но это не значит, что я изменила родине", – заявил отец Киркорова.

Однако Бедрос Киркоров осуждает поведение Максима Галкина. Киркоров-старший уверен, что он никогда бы не повел себя подобно юмористу.