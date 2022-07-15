Алла Пугачева вернулась в Россию, но без Максима Галкина

Певица Алла Пугачева тайно прилетела в Москву, одна. Без своего мужа Максима Галкина. Поклонники заметили ее в аэропорту без семьи и детей.

О причинах прилета Примадонны не сообщается. Сама она и ее близкие эту информацию не комментируют. Есть предположение, что Пугачева готовится к возвращению в РФ к началу учебного года Лизы и Гарри, как она планировала ранее.

Также многие отмечают, что Примадонна прилетела с корыстными целями. Она готовит почву для возвращения вместе с супругом Максимом Галкиным, на которого в РФ заведено уголовное дело.