На трассах под Казанью объявилась шайка мошенников: просят о помощи и грабят

По Казанью на трассе орудует группа мошенников, о чем татарстанцы начали предупреждать друг друга в социальных сетях. Сообщается, что злоумышленники просят о помощи на дороге. А пока одни отвлекают потенциальных жертв, другие обкрадывают машины.

"В стороне Кайсаров, Кульсеитово, Крутушка, Дубъязы, Семиозерка стоят 2 машины (синий БМВ и чёрный Форд), регион 126, якобы сломались. Просят помощи на дороге, среди них психологи и воры. Не останавливайтесь, оставляют людей без денег и что можно быстро забрать из машины, пока отвлекают водителя", - указано в сообщении.

Впрочем, эта схема обмана - не единственная. Мошенники используют и еще одну:

"На Голубом озере вскрывают электронно сигналки и забирают из машины кошельки и ценные вещи. Будьте осторожны! Пригород большой, могут поменять и локацию, и машину. Таким же образом ездит машина с иностранными номерами, просят доллары фальшивые обменять на рубли, типа на заправку деньги кончились, либо "золото" предлагают, на выезде из Яльчика и Кичиера тормозят. Лучше вообще на трассах не останавливаться", - утверждает автор поста.