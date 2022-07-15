Счастливчики: Глоба назвал два знака Зодиака, которым с 16 июля выпадет реальный шанс на счастье

Везение - дело не только случая. Часто оно обусловлено влиянием на представителей знаков Зодиака планет, которые входят в определенное время в то или иное созвездие. С 16 июля и до конца месяца реальные шансы на фантастическое везение появятся у двух представителей зодиакального круга, считает советский и российский астролог и публицист Павел Глоба.

Весы

Весы вольны сами решать, в какой сфере жизни им удача сейчас нужнее. Достаточно только мысленно сосредоточиться на проблемах, которые требуют решения и доли везения. Повезти может абсолютно в любой сфере: в личной жизни, в работе и деловых вопросах, в финансах. Важно лишь использовать с 17 июля все шансы, которые Вселенная будет вам давать, считает Глоба. Весам не нужно колебаться, как они обычно это делают, нужно стать более решительными, это повысит вероятность, что шанс не будет упущен зря.

Рыбы

Рыбам улыбнется удача в финансовой сфере. С 17 июля и до конца месяца, если Рыбы не будут транжирить деньги, им удастся решить многие свои материальные проблемы, купить что-то давно желаемое, отправиться в путешествие, поездку. Рыб ждет невероятная удача в знакомствах. Они будут интересными и познавательными. Одинокие Рыбы в поисках счастья вполне могут получить шанс встретить единственного любимого человека, с которым будут жить долго и счастливо, считает Глоба.