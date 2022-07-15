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13:49, 14.07.2022
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Чтобы казанцы перестали переходить дорогу уткнувшись в телефон, помогут только штрафы
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Импортозамещение на полную: казанцы разобрались, как сделать ремонт и обойтись без Икеи
12:44, 14.07.2022
В Казани сделают дополнительные муниципальные платные парковки
12:30, 14.07.2022
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11:40, 14.07.2022
В Казани сотрудники полиции нашли у студентки почти полкило наркотиков
11:28, 14.07.2022
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15:02, 27.05.2022
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11:22, 14.07.2022
Деловой человек: мужчина в лесу застрелил бизнес-партнеров и сжег их тела
11:09, 14.07.2022
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11:06, 14.07.2022
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11:00, 14.07.2022
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Фото: smolnews.ru

Счастливчики: Глоба назвал два знака Зодиака, которым с 16 июля выпадет реальный шанс на счастье

15.07.2022, 06:00 196 prokazan.ru
Везение - дело не только случая. Часто оно обусловлено влиянием на представителей знаков Зодиака планет, которые входят в определенное время в то или иное созвездие. С 16 июля и до конца месяца реальные шансы на фантастическое везение появятся у двух представителей зодиакального круга, считает советский и российский астролог и публицист Павел Глоба.

Весы

Весы вольны сами решать, в какой сфере жизни им удача сейчас нужнее. Достаточно только мысленно сосредоточиться на проблемах, которые требуют решения и доли везения. Повезти может абсолютно в любой сфере: в личной жизни, в работе и деловых вопросах, в финансах. Важно лишь использовать с 17 июля все шансы, которые Вселенная будет вам давать, считает Глоба. Весам не нужно колебаться, как они обычно это делают, нужно стать более решительными, это повысит вероятность, что шанс не будет упущен зря.

Рыбы

Рыбам улыбнется удача в финансовой сфере. С 17 июля и до конца месяца, если Рыбы не будут транжирить деньги, им удастся решить многие свои материальные проблемы, купить что-то давно желаемое, отправиться в путешествие, поездку. Рыб ждет невероятная удача в знакомствах. Они будут интересными и познавательными. Одинокие Рыбы в поисках счастья вполне могут получить шанс встретить единственного любимого человека, с которым будут жить долго и счастливо, считает Глоба.
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13:26, 13.07.2022
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13:16, 13.07.2022
Массовая драка россиян и мигрантов из-за неудачной шутки привела к смертельному исходу
13:06, 13.07.2022
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Россия должна ответить жестко: украинские военные нанесли удар по Белгороду
14:13, 02.07.2022
Сотрудникам ГИБДД начальство запретило использовать ручные радары
09:45, 02.07.2022
Основатель группы Ласковый май Кузнецов рассказал, что перед смертью Шатунов потерял свой крестик
09:15, 02.07.2022
Молния убила строителя, когда он работал на 13-м этаже: мистика или совпадение?
08:59, 02.07.2022
ВОЗ заявила о высоком риске начала эпидемии обезьяньей оспы в России
05:00, 02.07.2022
Вратаря сборной России Федотова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата
01:00, 02.07.2022
Женщина спрятала от медиков тело новорожденной под кроватью и умерла
00:01, 02.07.2022
Мужа и жену нашли на улице у ДК зарезанными
20:00, 01.07.2022
Суд по просьбе хозяйки арестовал ее кота: в чем провинился Русский Бэтмен?
16:34, 01.07.2022
Родители пошли на кладбище и там потеряли полуторагодовалого ребенка
16:26, 01.07.2022
Изнасиловали и затолкали труп в сумку: вынесен приговор двум мучителям 5-летней девочки в Костроме
16:16, 01.07.2022
20 лет спустя врачи рассказали, можно ли было спасти раненого Михаила Круга
15:11, 01.07.2022
Годовалого младенца доставили в больницу с отравлением наркотиками
15:04, 01.07.2022
Посетитель фитнес-центра решил помедитировать в бассейне и впал в кому
13:17, 01.07.2022
Названы три возможных варианта завершения конфликта на Украине
09:25, 01.07.2022
Годовалый малыш умер от ранений топором
05:00, 01.07.2022
Несовершеннолетняя девочка попала в больницу после посещения салона красоты
01:00, 01.07.2022
Руководитель ГИБДД выступил за увеличение скорости на дорогах до 150 километров в час
15:00, 30.06.2022
Полковник полиции умер в кресле врача-стоматолога
14:24, 30.06.2022
Стало известно о судьбе азовца, который угрожал убить мать Кадырова: не позавидуешь мужику
13:23, 30.06.2022
В больнице нашли израненный труп пациента хирургического отделения
13:01, 30.06.2022
Отчим обливал детей своей сожительницы кипятком из чайника и тушил об них сигареты
12:49, 30.06.2022
Мужчина облил себя и свою девушку бензином и поджег
09:59, 30.06.2022
Выпускник школы, который должен был стать отцом, покончил с собой за два месяца до рождения ребенка
07:58, 30.06.2022
Мать с двумя несовершеннолетними дочерьми выпала из окна 16-го этажа
07:00, 30.06.2022
В Казани жилой двор заполонили крысы,а водитель эвакуатора изнасиловал школьницу: Главное на 30 июня
19:00, 29.06.2022
Во время ссоры мужчина первым зарезал сына, заступившегося за мать, затем заколол жену
05:00, 29.06.2022
В России наконец придумали лекарство от алкоголизма: как оно работает
01:00, 29.06.2022
Мужчина насмерть забил пасынка и закопал тело рядом с кладбищем
00:01, 29.06.2022
Пенсионерка устроила уборку дома и случайно нашла 7 500 патронов, которые потом продала Росгвардии
20:00, 28.06.2022
40-летний мигрант похитил 15-летнюю школьницу, собирался жениться
19:00, 28.06.2022
Молодой помощник районного прокурора покончил с собой: в записке он пожалел о выборе пути
17:41, 24.06.2022
Побег или взвешенное решение?: Почему среди жителей Казани вырос спрос на покупку жилья в Турции
19:26, 23.06.2022
Нет, вам нужен парк и точка: Казанку около Чаши намерены засыпать, несмотря на протесты горожан
19:49, 18.06.2022
Изменился ли вкус: что стало известно после открытия первого в Казани ресторана фастфуда Вкусно и то
19:02, 17.06.2022
Пустые полки и заполненные тележки: Как в Казани проходит последняя рабочая неделя Декатлона?
18:18, 15.06.2022
Золотые унитазы - теперь не редкость: В Казани резко подорожала сантехника, цены шокируют
18:26, 10.06.2022
Прощай, МакДак! Теперь официально!: В Татарстане закрылись все 19 ресторанов, что будет дальше?
18:35, 09.06.2022
Остается только молиться!: Казанцев шокировали новые машины АВТОВАЗа без подушек безопасности
18:46, 08.06.2022
Написали десять, а отловили пять: Как обстоят дела с проблемой бездомных собак в Казани?
16:49, 07.06.2022
Их уже полгода никто не носит!: В Татарстане отменили масочный режим, но этого никто и не заметил
16:02, 03.06.2022
Пока без фрикаделек и акул: ИКЕА возобновила работу в Казани, но не так, как все предполагали
16:56, 31.05.2022
Холод - не повод срывать начало купального сезона: Казанцы уже вовсю плавают и загорают
15:44, 24.05.2022
Ассортимент больше, стоимость ниже: Где в Казани овощи дешевле в супермаркетах или на рынке?
17:45, 20.05.2022
Сахарные войска отступили: сахара в магазинах полно и он никому не нужен
17:47, 19.05.2022
Писали жалобы во все инстанции: жители дома Казани две недели сидят без горячей воды, кто виноват?
16:53, 18.05.2022
Вместо Биг Мака будет Татбургер: Как казанцы отреагировали на окончательный уход McDonald's
20:16, 09.05.2022
Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
18:37, 28.04.2022
Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
18:05, 27.04.2022
Предательства мы не прощаем: Что думают казанцы о возвращении покинувших российский рынок брендов?
19:17, 26.04.2022
Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
18:44, 25.04.2022
Проще выкинуть одежду и новую купить: Почему в Казани резко взлетели цены на средства для стирки
16:09, 22.04.2022
Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
18:40, 21.04.2022
С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
18:37, 20.04.2022
Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
18:01, 14.04.2022
В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
16:38, 12.04.2022
Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
18:26, 11.04.2022
Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
19:26, 05.04.2022
Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
16:12, 25.03.2022
Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
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Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью