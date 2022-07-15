Алексей Панин высказался о скандальном порновидео с собакой и своем пристрастии к наркотикам

Несколько лет назад в Сети появился порноролик с участием актера Алексея Панина и собаки. Сам актер говорит, что ролик намеренно был сфабрикован недоброжелателями, чтобы очернить его доброе имя. Однако при этом он честно признается, что наркотики в те времена действительно чуть не сломали его жизнь.

Как сообщает StarHit, в недавнем интервью на YouTube актер объяснил, что порноролик просочился в Сеть в тот момент, когда ему пришло решение суда о том, что его дочь будет жить с ним, а не с матерью. Панин не захотел углубляться в подробности содержания видео, однако заявил, что оно представляет собой "абсолютный фейк". По словам артиста, в ролике его голова, но не его спина, поскольку у него есть татуировки, которые в ролике отсутствуют. Панин пояснил, что, исходя из этого, "собаку отметаем".

Актер также рассказал, что в период, когда он переживал проблемы личного характера, у него развилась зависимость от запрещенных препаратов, которые только усугубили его ситуацию. Панин отметил, что ему удалось вовремя избавиться от наркозависимости, которая чуть было не стоила ему жизни.