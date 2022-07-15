В полицейской патрульной машине умер пьяный безногий мужчина

В Ивановской области в машине сотрудников полиции умер нетрезвый безногий мужчина. Сообщение о нарушителе поступило в полицию, патрульные выехали и нашли безногого на улице. На самочувствие он не жаловался, а потому было принято решение отвезти его в отделение полиции.

Однако по дороге мужчина скончался в патрульной машине.

"Для установления причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По факту произошедшего назначена комплексная служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.