Григорий Лепс скоро впервые станет дедом

Лепсу в середине июля предстоит отметить свое 60-летие большим юбилейным концертом, но главный подарок ему сделала старшая дочь Инга. Она скоро станет мамой, а Лепс - впервые станет дедом.

"Для Инги сейчас на первом месте не работа, хотя у нее, как у профессионального искусствоведа, на данный момент есть несколько интересных проектов. В сентябре она готовится стать мамой в первый раз. А я — дедушкой. Надеюсь, буду неплохим дедом", — поделился со "СтарХитом" Лепс.

Избранником дочери певца стал 37-летний выпускник школы-студии МХАТ, актер Михаил Плутахин.

С Михаилом Инга познакомилась несколько лет назад на съемках фильма, вскоре представила молодого человека Григорию Викторовичу. Лепс признается, что быстро нашел с возлюбленным дочери общий язык и одобряет ее выбор.