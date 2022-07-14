В Казани сделают дополнительные муниципальные платные парковки

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров подписал постановление об увеличении числа муниципальных платных парковок в столице Татарстана. Документ доступен для просмотра в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

Новые парковки появятся на улице Шуртыгина по обеим сторонам на участке от перекрестка с улицей Патриса Лумумбы до пересечения с улицей Гастелло. Там организуют 32 новых парковочных места. Стоимость одного часа парковки тут будет стоить 30 рублей. После этого число платных мест на муниципальных парковках Казани вырастет до 6 897.