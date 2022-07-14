Сильнее, чем раньше: в Татарстане объявлено штормовое предупреждение на 14 и 15 июля

В Татарстане ожидается шквальный ветер до 25 метров в секунду, в связи с чем в регионе объявили штормовое предупреждение. Оно действует с 15 часов 14 июля и 19:00 15 июля.

По прогнозу республиканского Гидрометцентра РТ, сегодня во второй половине дня и завтра на территории республики и в Казани в частности при прохождении активных атмосферных фронтов ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни, град.

Также синоптики предупреждают о сильном ветре порывами до 17−22 м/с. Локально возможны шквалистые усиления до 25 м/с.